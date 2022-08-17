Українські медзаклади отримали ще 173 генератори

17 августа 2022 г., 10:25

0

Tweet

Міністерство охорони здоров'я України повідомило, що до українських лікарень надійшла партія генераторів від міжнародної організації Crown Agents Limited. Загалом в рамках цієї поставки до медичних закладів доставлено 173 генератори.



«Щодня окупанти продовжують завдавати удари по нашій інфраструктурі, що несе загрозу енергопостачанню. Завдяки появі генераторів лікарні отримають можливість автономно працювати та допомагати пацієнтам за будь-яких умов. Фактично, кожен з генераторів – це гарантія безперебійної роботи кисневих станцій, операційних та реанімації, які є критично важливими для порятунку пацієнтів», - розповів заступник міністра охорони здоров'я Богдан Боруховський.



За словами заступника міністра, всі генератори вже розвезені до лікарень у фронтових та прифронтових областях України. Також партія генераторів розподілена між лікарнями на Заході України.



Наразі МОЗ спільно з міжнародними партнерами докладає максимум зусиль, аби забезпечити більшість лікарень автономними джерелами електроенергії на випадок надзвичайних ситуацій.



Нагадаємо, напередодні до України надійшли 110 генераторів від міжнародних партнерів, які вже доставлені до лікарень в різних куточках країни.

Як протидіяти DDoS та цілеспрямованим атакам на інфраструктуру