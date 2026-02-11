 
`

Україна закликала ЄС збільшити фінансову підтримку масштабування виробництва БпЛА

11 февраля 2026 г., 8:25
Фінансова підтримка Європейського Союзу має бути гнучкою та спрямовуватися, зокрема, на розвиток виробництва безпілотників в Україні, а також на просунуті засоби ППО.

На цьому наголосив заступник Міністра оборони України з питань європейської інтеграції Сергій Боєв під час зустрічі з делегацією Європейського парламенту на чолі з Головою комітету з питань оборони та безпеки Марі-Агнес Штрак-Цімерман.

«Сьогодні більше 85% уражень на полі бою забезпечуються саме українськими безпілотними системами. Спрямування фінансової підтримки на збільшення виробництва українських дронів є передумовою досягнення результату на фронті», – підкреслив Сергій Боєв.

Він наголосив на необхідності забезпечити гнучкість у використанні ресурсів у межах пакета ЄС для фінансової підтримки України обсягом 90 млрд дол.

Україна має спроможності збільшити виробництво дронів у декілька разів за умови належного фінансування. Сергій Боєв зазначив, що виробництво безпілотників в Україні є приблизно втричі дешевшим, ніж у країнах ЄС. Водночас Україна працює над механізмами, які дозволять її бойовому досвіду та інноваціям посилити європейських партнерів.

