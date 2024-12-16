Україна та США будуть поглиблювати співпрацю у сфері кібербезпеки

16 декабря 2024 г., 10:25

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Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що зустрівся в Києві з Натаніелем Фіком, Послом особливих повноважень з питань кіберпростору Держдепу США, і директором Defense Innovation Unit Дугом Беком.

Михайло Федоров зазначив, що США - стратегічний партнер України, зокрема з треку defence tеch та кібербезпеки. На зустрічі було обговорено посилення співпраці в цих напрямах.

«Коли ми створювали Brave1, то дивилися на схожі формати в різних країнах, серед яких, звісно, й американський Defense Innovation Unit. Сьогодні Brave1 та DIU вже мають налагоджену співпрацю. Домовилися активніше залучати експертів DIU до пошуку технологічних геймченджерів», зазначив міністр.

Також Михайло Федоров подякував за проєкт USAID «Кібербезпека критично важливої інфраструктури України», якій допомагає запускати програми, що покращують кіберграмотність українців. Окрім цього, Мінцифри посилює цифрову стійкість державних органів та приватного бізнесу. Завдяки підтримці проєкту запущено програми кібердіагностики для бізнесу та проведено аудит у 40 держустановах. Велика частина роботи із США — розвиток Талліннського механізму, до якого долучилося вже 11 держав.

Днями також міністр оборони України Рустем Умєров провів зустріч з делегацією США на чолі з Натаніелєм Фіком.

На цій зустрічі ключовий акцент був на кібербезпеці, де Україна прагне максимально перейняти досвід США у протидії цифровим загрозам.

«Маємо успішний приклад співпраці з американськими експертами з команди Hunt Forward, завдяки якій спільно виявляємо вразливості наших цифрових систем і підсилюємо захист», – зазначив очільник Міноборони України.

Рустем Умєров подякував партнерам зі США за всебічну підтримку України та допомогу у розбудові кіберзахисту.

Водночас Україна вже демонструє, що здатна не лише навчатися, але й ділитися власними передовими напрацюваннями.

Рустем Умєров із командою представили американській делегації цифрові рішення Міністерства оборони.

Зокрема, це застосунки «Армія+» та «Резерв+», що роблять послуги для громадян прозорими та зручними. Також поінформували про DELTA – єдину екосистему для військових потреб Сил оборони, яка значно підвищує ефективність роботи.

Інше досягнення Міноборони – створення Центру реагування на кіберінциденти, який стане важливим елементом протидії ворогу на цифровому полі бою.

Голова Міноборони домовився з Натаніелєм Фіком та Дагом Беком про подальше поглиблення співпраці між Україною та США у сфері кібербезпеки.

«Пріоритети – збільшення інвестицій у наші інновації, посилення цифрової інфраструктури, невразливої до атак агресора, та впровадження новітніх технологій, зокрема штучного інтелекту», – заявив міністр.

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