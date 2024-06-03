Україна та Швейцарія разом запустили та реалізували понад 30 сервісів у Дії

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Мінцифри зазначило, що Швейцарія стала надійним партнером України в розвитку цифровізації. «Разом ми запустили Дію та реалізували понад 30 сервісів у застосунку й на порталі, реформуємо Держстат і готуємося до запуску Мрії», зазначається у заяві.
Напередодні Саміту миру, ініційованого Президентом України Володимиром Зеленським, команда Мінцифри відвідала Швейцарію — поділилися досягненнями цифрової України та обговорили майбутні спільні проєкти.
«Дія стала реальністю завдяки підтримці наших партнерів, зокрема швейцарських. Важливо, щоб партнери розуміли, куди й на що саме вони виділяють мільйонні пакети допомоги», зазначив Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації України.
Міністр наголосив про багато точок для співпраці: цифрові реформи, інноваційні парки, спільні наукові проєкти та залучення швейцарського бізнесу до проєктів відбудови.
«Дружня розмова про цифровізацію: проблеми, виклики, найкращі кейси. Децентралізація відіграє ключову роль для розвитку цифрової держави Швейцарії. Кожен кантон — окрема історія, свій застосунок та готовність до технологій. До того ж є крута технологія SwissID та більша залученість бізнесу. У фокусі — розвиток інтероперабельності систем, перехід у хмару, запуск пілоту eID», заявив Федоров.
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