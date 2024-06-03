 
`

СПЕЦІАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТУ

Чи використовує ваша компанія ChatGPT в роботі?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Україна та Швейцарія разом запустили та реалізували понад 30 сервісів у Дії

3 июня 2024 г., 8:25
0 
 


Мінцифри зазначило, що Швейцарія стала надійним партнером України в розвитку цифровізації. «Разом ми запустили Дію та реалізували понад 30 сервісів у застосунку й на порталі, реформуємо Держстат і готуємося до запуску Мрії», зазначається у заяві.

Напередодні Саміту миру, ініційованого Президентом України Володимиром Зеленським, команда Мінцифри відвідала Швейцарію — поділилися досягненнями цифрової України та обговорили майбутні спільні проєкти.

«​​Дія стала реальністю завдяки підтримці наших партнерів, зокрема швейцарських. Важливо, щоб партнери розуміли, куди й на що саме вони виділяють мільйонні пакети допомоги», зазначив Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації України.

Міністр наголосив про багато точок для співпраці: цифрові реформи, інноваційні парки, спільні наукові проєкти та залучення швейцарського бізнесу до проєктів відбудови.

«Дружня розмова про цифровізацію: проблеми, виклики, найкращі кейси. Децентралізація відіграє ключову роль для розвитку цифрової держави Швейцарії. Кожен кантон — окрема історія, свій застосунок та готовність до технологій. До того ж є крута технологія SwissID та більша залученість бізнесу. У фокусі — розвиток інтероперабельності систем, перехід у хмару, запуск пілоту eID», заявив Федоров.

Ready, set, buy! Посібник для початківців - як придбати Copilot для Microsoft 365

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Ukraine

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Ринок  •  IТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Мережі  •  Безпека  •  Наука  •  IoT

  