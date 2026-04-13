Україна та Норвегія масштабують співпрацю у напрямку дронів

Міноборони повідомило, що Україна та Норвегія узгодили пріоритетні напрямки оборонної співпраці напередодні засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн», яке відбудеться 15 квітня.



Йдеться про посилення протиповітряної оборони, розвиток безпілотних систем, підтримку інноваційних проєктів та підтримку спроможностей Сил оборони.



Окремо було обговорено підтримку проєкту базового забезпечення бригад дронами. Це один з ключових напрямів посилення військових, який дозволяє підняти ефективність ураження ворога на фронті.



Українська сторона поінформувала партнерів про хід реалізації Плану війни та результати за останні місяці. Зокрема, Україні вдалося масштабувати систему «малого ППО» із застосуванням дронів-перехоплювачів та підвищити ефективність ураження цілей.



Міністр оборони України Михайло Федоров подякував норвезькому колезі за системну підтримку та запросив відвідати Україну. Зокрема, йдеться про можливість ознайомлення з роботою систем «малого ППО» та безпілотних систем. Україна готова ділитися цим досвідом з Норвегією для побудови взаємовигідного партнерства.

