Україна ще на крок наблизилася до єдиного роумінгового простору з ЄС

18 июня 2024 г., 17:35

Міністерство цифрової трансформації України повідомляє, що президент підписав закон про єдину роумінгову зону з Європейським Союзом. Завдяки цьому згодом українці зможуть не сплачувати додаткові збори за мобільний зв’язок та інтернет на території 27 країн ЄС. Такі ж умови надаватимуть і користувачам європейських операторів, які подорожують в Україну.

«Ухвалення законопроєкту є важливим кроком до роумінгового безвізу з ЄС. Далі ми повинні отримати позитивну оцінку законодавчих змін від європейської сторони та почати переговори про приєднання до єдиного роумінгового простору з ЄС», – зазначив Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації.

Україна – перша і поки єдина країна-кандидат до вступу в ЄС, яка долучилася до політики ЄС Roam like at home.

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