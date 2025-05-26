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Україна серед лідерів у світі за стабільністю фіксованого інтернету

26 мая 2025 г., 12:25
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Як повідомляє Мінцифри, другий рік поспіль наша країна очолює список лідерів за показником стабільності інтернету в дослідженні Digital Quality of Life Index за 2024 рік. 
 
Міжнародний рейтинг оцінює якість цифрових послуг у країнах, зокрема й інтернету. Україна посіла перше місце, завдяки розвитку xPON - технології, яка працює протягом 72 годин без світла і дає людям залишатися на звʼязку під час блекаутів.
 
За останні кілька років Україна стала лідером за кількістю під’єднань до xРОN. «Ще у 2021-му технологією користувалися 30% українців, на цей рік маємо амбітний план - 65%. росія щодня продовжує нищити критичну інфраструктуру і наша мета - покрити технологією кожен населений пункт, щоб людина в будь-який момент могла викликати екстрену службу чи написати родині», заявляють у Мінцифрі.
 
Разом з партнерами Мінцифри масштабує xPON по всій країні:
створили інтерактивну мапу спільно з ЛУН Місто, щоб українці знаходили провайдерів, які використовують xPON;
працює над бронюванням для провайдерів, щоб вони ще швидше підʼєднували та відновлювали зруйновані мережі;
підтримує провайдерів, які підʼєднують українців до xPON.
 
«Паралельно розвиваємо мобільний інтернет та працюємо над іншими проєктами, щоб зв’язок був завжди і всюди», підсумували у Мінцифрі.

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