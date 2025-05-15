Україна приєдналася до європейської конвенції про AI та права людини

15 мая 2025 г., 16:35

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В рамках конференції Eurodig 2025 у Страсбурзі наша країна підписала Рамкову конвенцію Ради Європи про штучний інтелект, права людини, демократію та верховенство права. Документ визначає принципи, яких держава має дотримуватися у формуванні законодавства та застосуванні AI-продуктів у публічному секторі: повага до людської гідності, прозорість, недискримінація, захист приватності, надійність і безпека. Конвенція набуде чинності після її ратифікації Верховною Радою.

Принципи Конвенції опосередковано поширюватимуться на бізнес: держава створюватиме ініціативи для приватного сектору, які допоможуть компаніям адаптувати принципи в розробку власних продуктів. Наприклад, Мінцифра запустить методологію Huderia від Ради Європи. Вона допоможе оцінювати AI-продукти на відповідність правам людини, демократії та верховенства права. Також важливо, що конвенція не поширюється на використання AI в обороні.

Документ розробляли протягом трьох років представники держав-учасників Ради Європи, інших країн, що долучилися до процесу, а також представники бізнесу та громадського сектору. Україна також активно брала участь у розробці конвенції як учасниця Комітету зі штучного інтелекту Ради Європи.

Раніше конвенцію вже підписали 15 урядів, серед яких Велика Британія, США, Канада, ЄС, Ізраїль, Японія та інші технологічні держави.

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