Україна обмінюватиметься досвідом цифровізації держави в рамках організації NIIS

13 марта 2024 г., 14:35

Україна стала партнером «Північного інституту інтероперабельності» (NIIS), до якого наразі входять Фінляндія, Естонія, Ісландія та Фарерські острови. Нове партнерство дасть змогу обмінюватися досвідом і спільно допомагати іншим державам цифровізуватися.

NIIS впроваджує технологію X-Road. Зокрема, координує, розробляє та перевіряє вихідний код X-Road. «Північний інститут інтероперабельності» відповідає за документацію та технічні вимоги, бере участь у міжнародній співпраці, а також займається сертифікаціями й навчанням для третіх сторін.

Партнерство з NIIS сприятиме розробленню спільних цифрових рішень. Представники «Мінцифри» увійдуть до робочої групи з технічних питань. Вони братимуть участь в обговореннях щодо майбутніх розробок X-Road або окремих компонентів інфраструктури цифрового уряду. Для України це послідовний крок у сфері міждержавної цифрової дипломатії та вивчення найкращого світового досвіду.

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