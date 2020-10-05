Украинские школьники получили 4 медали на 32-й Международной олимпиаде по информатике

5 октября 2020 г., 16:05

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Состоявшаяся во второй половине сентября Международная олимпиада по информатике 2020 (International Olympiad in Informatics, IOI) прошла в онлайн-режиме. Сборная Украины завоевала на этом соревновании 4 серебряные медали. На олимпиаде участникам предлагалось решить и запрограммировать алгоритмические задачи.

Украину представляли:

Навер Олег Николаевич, ученик 9 класса Полтавского областного научного лицея-интерната II-III степеней при Кременчугском педагогическом колледже имени А. С. Макаренко, учитель/тренер — Мельник Валентин Иванович;

Коврыгин Андрей Игоревич, ученик 10 класса лицея № 208 г. Киева, учитель — Еременко Наталья Николаевна;

Мельник София Валентиновна, ученица 11 класса Полтавского областного научного лицея-интерната II-III степеней при Кременчугском педагогическом колледже имени А. С. Макаренко, учитель/тренер — Мельник Валентин Иванович;

Заводник Владислав Александрович, ученик 11 класса Украинского физико-математического лицея Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, учитель — Потиенко Валентина Александровна.

«Наша сборная показала замечательные результаты на IOI, завоевав 4 «серебра». В этом году условия подготовки отличались от прошлогодних — нам пришлось отказаться от очных собраний группы и вместо этого перенести весь процесс в онлайн. Однако, несмотря на все неудобства и сложности наши ученики достойно представили Украину на олимпиаде», — отметил Валентин Иванович Мельник, тренер и учитель Полтавского областного научного лицея-интерната II-III степеней при Кременчугском педагогическом колледже имени А. С. Макаренко.

По его словам, участие в олимпиаде является очень престижным — после него школьники часто получают предложения вступить в лучшие университеты, а также приглашения на стажировку и работу в ведущих ИТ-компаниях мира.

Компания Huawei выступила золотым спонсором IOI, а «ХУАВЭЙ УКРАИНА» на олимпиаде поддержала сборную Украины.

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