Ухудшен прогноз роста европейских расходов на ИКТ

16 марта 2020 г., 16:55

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Вспышка коронавируса в европейских странах и вынужденные меры по сдерживанию, предпринятые правительствами стран, существенно повлияют на рынок информационно-коммуникационных технологий рассматриваемого региона.

Аналитики IDC пересмотрели свой декабрьский прогноз, предусмотрев развитие сразу нескольких сценариев. При наиболее вероятным развитии событий позитивная динамика расходов на ИКТ в Европе составит 1,4%, а не 2,8%, как ожидалось ранее. Наибольшее влияние на индустрию окажет то, что компании будут откладывать незавершенные проекты, а также замедлять развитие текущих проектов. Наиболее уязвимыми окажутся рынки аппаратного обеспечения, которые пострадают из-за ограничения на поставки и производство, а также от общего снижения спроса. Сегменты ПО и ИТ-услуг ситуация с COVID-19 затронет гораздо меньше, а в чем то даже сыграет на руку. К примеру, возрастет общее количество телефонных соединений, а необходимость организации удаленной работы будет стимулировать спрос на телеком-услуги.

При пессимистическом варианте развития событий рост европейских расходов на ИКТ вряд ли превысит 0,2% и будет связываться с эффектом домино от изменения цен на нефть, обесцениванием валюты, неспособностью правительств своевременно проводить платежи, задержками в цепочках поставок, масштабными увольнениями в государственном и частном секаторах.

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