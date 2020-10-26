UCloud запустил новый облачный кластер на базе процессоров AMD

26 октября 2020 г., 15:35

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В октябре облачный оператор UCloud запустил четвертый сверхмощный кластер, который доступен на базе ЦОД Atman в Варшаве. Основой стали процессоры AMD и система хранения данных NVMe.

«Такая комбинация мощностей дает кратное увеличение производительности кластера, – прокомментировал объявление Даниил Белов, директор по развитию бизнеса UCloud. – Повышение производительности – основная цель создания виртуальных ЦОД с таким оборудованием. За последний год синергия процессоров AMD и СХД NVMe показала впечатляющие результаты.

Технические характеристики серверов кластера: RAM на хосте – до 512 ГБ; количество CPU на хосте – до 48 шт.; CPU – AMD EPYC 7F72 с частотой 3.2 ГГц.

UCloud предлагает на выбор уже четыре кластера, оснащенных процессорами AMD и СХД NVMe. Два из них находятся в Киеве и два – в Варшаве. Что дает дополнительные возможности для резервирования и аварийного восстановления критических систем.

«Новые кластеры на базе AMD и NVMe показали себя лучше в работе высоконагруженных систем, чем другие конфигурации оборудования более известных брендов. Поэтому наш выбор вполне очевиден», – отметил Денис Бурдук, CEO UCloud.

В первую очередь новый виртуальный ЦОД представляет интерес для бизнеса, имеющего системы высокой производительности: базы данных, сайты с большим количеством посещений, 1С предприятий и т.п.

Напомним, UCloud – украинский облачный оператор, работающий на рынке с 2011 г. За это время UCloud развернул облачные мощности в четырех ЦОД (Киев, Франкфурт и два в Варшаве). В 2019 г. первым среди украинских операторов открыл кластер на базе новейших процессоров AMD и СХД NVMe.

«Главной целью UCloud является помощь украинскому бизнесу на пути к цифровой трансформации. Мы прикладываем все усилия, чтобы наши клиенты имели возможность использовать ИТ-сервисы мирового уровня», – резюмировал Денис Бурдук.

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