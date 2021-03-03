Ученые создают новый фотонный чип

3 марта 2021 г., 17:05

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Исследователи из Университета Джорджа Вашингтона (GW) и Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе разработали и впервые продемонстрировали фотонный цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП), не выходящий за пределы оптической области. Такие новые преобразователи могут продвигать оборудование для обработки данных следующего поколения, имеющее большое значение для центров обработки данных, сетей 6G, искусственного интеллекта и многого другого.

Существующие оптические сети, через которые передается большая часть мировых данных, а также многие датчики, требуют цифро-аналогового преобразования, которое синергетически связывает цифровые системы с аналоговыми компонентами.

Используя платформу кремниевого фотонного чипа, Фолькер Дж. Соргер (Volker J. Sorger), доцент кафедры электротехники и вычислительной техники в GW, и его коллеги создали цифро-аналоговый преобразователь, который не требует преобразования сигнала в электрическую область, таким образом демонстрируя потенциал удовлетворить потребность в высоких возможностях обработки при работе с оптическими данными, взаимодействуя с цифровыми системами и работая в компактном корпусе, с короткой задержкой сигнала и низким энергопотреблением.

«Мы нашли способ гладко преодолеть разрыв, существующий между этими двумя мирами, аналоговым и цифровым, - сказал Соргер. - Это устройство является важной ступенькой для создания оборудования для обработки данных следующего поколения».

ЦАП устраняет разрыв между Интернетом и электронным оборудованием



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