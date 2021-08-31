Uber вышел из части совместных предприятий с Яндекс

31 августа 2021 г., 15:25

Партнёры продолжат совместно развивать сервисы заказа такси, каршеринга и аренды самокатов в рамках группы компаний Яндекс.Такси.



Стало известно, что Uber выходит из части совместных предприятий с Яндекс. Последняя полностью выкупит доли Uber в Яндекс.Еде, Лавке, Доставке, а также в бизнесе беспилотных автомобилей и роверов.



Сумма сделки составит 1 млрд долл. Она уже одобрена советами директоров обеих компаний и будет закрыта до конца года.



Яндекс также приобрел у Uber 4,5% акций совместного предприятия и доведёт свою долю в нём до 71%, включая акции, зарезервированные для опционной программы. Кроме того, Яндекс получит право в течение двух лет выкупить оставшуюся долю Uber по цене, зафиксированной в диапазоне 1,8–2 млрд долл.

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