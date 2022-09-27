Uber відновлює роботу в Харкові та наразі пропонує мешканцям пільгові умови

27 сентября 2022 г., 15:45

Сервіс виклику таксі Uber оголосив про відновлення роботи в Харкові з метою підтримати відновлення міста та допомогти забезпечити його мешканців необхідними транспортними послугами.

Щоб пришвидшити відновлення Харкова та підтримати місцеву громаду, Uber пропонує знижку 50% на всі поїздки протягом першого місяця. Крім цього, компанія не братиме комісію за обслуговування, тож 100% вартості поїздок надходитиме місцевим водіям.

Також Uber надає місту 5000 промокодів на безоплатні поїздки для працівників підприємств критичної інфраструктури. Ці поїздки розподілять для підтримки роботи працівників критичної інфраструктури, державних установ, волонтерів та неурядових організацій.

Наразі Uber продовжує працювати у 18 містах України, таких як Київ, Львів, Одеса, Вінниця, Дніпро, Біла Церква, Тернопіль, Івано-Франківськ, Житомир, Чернівці, Хмельницький, Луцьк, Рівне, Кременчук, Черкаси, Кропивницький, Ужгород та Харків.

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