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Євген Куліков

Uber у світі зберігання даних

8 июня 2023 г., 16:25
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Стартап Storj працює у сегменті децентралізованих хмарних сервісів зберігання даних корпоративного класу. Цей розробник постачає своє хмарне сховище з декількох невеликих дата-центрів та операторів, використовуючи їхні вільні потужності. Наразі компанія має вже до 24 тис. кінцевих точок у понад 100 країнах, хоча ще наприкінці минулого року їх було лише 15 тис.

Алгоритм роботи Storj досить простий – вхідні файли шифруються, діляться на сегменти по 64 Мб, кодуються на стирання, а фрагменти записуються через декілька розподілених провайдерів у безперервному єдиному просторі імен. Технологія блокчейн при цьому не використовується.

Коли до файлу звертаються, його потрібно зібрати, і це робиться з використанням найближчих до клієнта фрагментів, закодованих стиранням. Повний файл або об'єкт не читається, а це означає, що не всі кінцеві точки, які зберігають файл, повинні надавати свою частину. Агент-посередник Storj, розміщений на периферії, отримує достатньо фрагментів, закодованих стиранням, мінімум 29 з 80 частин кожного сегмента, щоб повністю зібрати й розшифрувати файл/об'єкт та надати його системі, що запитує.

Обчислення відбуваються швидше, ніж передача мережею, і це економить час передачі мережею, особливо коли провайдери потужностей Storj можуть бути розподілені по всьому світу. Компанія стверджує, що у порівнянні з однорегіональним сховищем AWS S3 має більш стабільну пропускну здатність, оскільки отримує дані з багатьох вузлів одночасно, що значно збільшує ймовірність відсутності перевантажених шляхів. На продуктивність S3 впливають періодичні сповільнення інтернету, особливо, коли джерело знаходиться далеко від місця завантаження.

Uber у світі зберігання даних

Крім того, кодування зі стиранням також захищає від збоїв на боці провайдера. Storj заявляє про 99,97% доступності та 11 дев'яток довговічності. Стверджують, що жоден файл не був втрачений за більш ніж три роки. Послуги компанії підтримуються SLA, а також можливо забезпечити геофенсинг, щоб обмежити розташування збереженого файлу певним географічним регіоном, де існують проблеми з суверенітетом даних.

Оскільки Storj не потрібно будувати або орендувати власні центри обробки даних та інфраструктуру, його витрати значно нижчі, ніж у провайдерів хмарних послуг першого або другого рівня. Заявляється, що вони на 80% нижчі, ніж в AWS S3. Безплатний обліковий запис, що орієнтований на розробників та невеликі проєкти, пропонує до 25 ГБ для зберігання і таке ж обмеження для завантаження на місяць. Все, що понад вказаного, сплачується із розрахунку $4 за терабайт зберігання на місяць та $7 при завантаженні одного терабайту.

Таким чином, Storj використовує розподілену резервну місткість для зберігання даних приблизно так само, як Airbnb – резервну ємність житла та Uber – транспортних засобів. Цікавий приклад економіки спільного користування у сфері зберігання даних.

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