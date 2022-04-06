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Uber почав працювати у Хмельницькому, Луцьку та Рівне

6 апреля 2022 г., 13:11

За заявою Uber, сервіс розширив свою діяльність на міста Хмельницький, Луцьк та Рівне, продовжуючи працювати у Львові, Тернополі, Івано-Франківську, Вінниці та Чернівцях, щоб підтримати громади у забезпеченні доступу до необхідної мобільності.

Зазначено, що можна скористатися промокодом SLAVAUA та отримати знижку до 150 грн на наступні три поїздки по Україні.

Треба мати на увазі, послуги Uber недоступні під час комендантської години. За запитами військових адміністрацій можуть також застосовуватися інші обмеження.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист

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