У ЄС заборонять пристрої з не змінними акумуляторами

16 июня 2023 г., 11:35

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Парламент ЄС прийняв нову директиву щодо батарей, спрямовану на стимуляцію сталого розвитку. У ній, з одного боку, передбачені заходи для більш інтенсивного збору акумуляторів і перероблення матеріалів, що містяться в них. З іншого боку, портативні батареї мають бути легко замінені в майбутньому. Зокрема, забороняються акумулятори, що вклеюються, наприклад, у ноутбуках. Їх хоч і можна замінити, але потрібно докласти значних зусиль.



У новому регламенті зазначено: «Портативні батареї мають бути сконструйовані таким чином, щоб споживачі могли легко знімати та замінювати їх самостійно». Однак ця вимога не стане обов'язковою до закінчення трьох з половиною років після набуття чинності правил. Вона також не поширюється на смартфони та планшети. Майбутні правила екодизайну для мобільних телефонів і планшетів покликані дати виробникам можливість вибору між тим, чи дозволяють вони легко замінювати батареї або чи відповідають вони певним вимогам до продуктивності та довговічності. Також можуть бути винятки для пристроїв, захищених від влучення води.



У будь-якому випадку Раді ЄС ще належить схвалити новий юридичний текст, перш ніж він набуде чинності. Очікується, що це має статися цього літа.



Ухвалений документ передбачає, що з кінця 2023 року має збиратися 45% акумуляторів для пристроїв, до 2027 року цей показник збільшиться до 63%, а до 2030 року - до 73%. У разі акумуляторів для «легких транспортних засобів» частка має становити 51% до 2028 року, а потім 61% до 2030 року. Примітно, що у 2019 році 47% портативних акумуляторів та акумуляторів, проданих у ЄС, було відправлено на перероблення.



Крім того, були погоджені певні мінімальні кількості видобутих матеріалів, таких як свинець, кобальт, мідь, літій та нікель. Через вісім років після набуття чинності керівних принципів також повинні застосовуватися мінімальні кількості матеріалу, що переробляється для виробництва нових батарей.



У документі наголошується, що видобуток деяких «критичних видів сировини» має негативні екологічні та соціальні наслідки. "Нове правило вводить належну обачність виробників акумуляторів для боротьби з порушеннями прав людини та забезпечення етичності акумуляторів", - йдеться у листі ЄС.



Інші пункти включають «обов'язкову декларацію про вуглецевий слід і маркування для тягових акумуляторів, акумуляторів для легкових автомобілів, таких як електричні скутери й велосипеди, а також промислові акумулятори, що перезаряджаються, місткістю більше ніж 2 кВт*год» і «цифровий паспорт акумулятора» для цих продуктів.

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