У США заборонили постачання телекомунікаційне обладнання Huawei, ZTE, Dahua, Hikvision, Hytera

28 ноября 2022 г., 9:25

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Як повідомляє Bloomberg, регулятори заборонили постачання в США продукції Huawei Technologies та ZTE, як заявляється, ця продукція представляє загрозу безпеці.



Федеральна комісія зі зв'язку (FCC) в наказі, опублікованому в п'ятницю, також назвала постачальників камер відеоспостереження Hangzhou Hikvision Digital Technology, Dahua Technology, а також виробника систем двостороннього радіозв'язку Hytera Communications.



"FCC прагне захистити нашу національну безпеку, гарантуючи, що ненадійне комунікаційне обладнання не буде дозволено до використання в межах наших кордонів, і ми продовжуємо цю роботу тут", - сказала голова Джессіка Розенворсель (Jessica Rosenworcel) в прес-релізі. "Ці нові правила є важливою частиною наших постійних дій щодо захисту американського народу від загроз національній безпеці, пов'язаних з телекомунікаціями".



В результаті голосування 4-0, FCC прийшла до висновку, що продукти представляють ризик для безпеки даних. Минулі зусилля по обмеженню китайського доступу включають експортний контроль для відсікання ключового, складного обладнання та програмного забезпечення. Нещодавно американські чиновники зважили обмеження на TikTok через побоювання, що китайська влада може отримати доступ до даних американських користувачів через додаток для обміну відео.



"Це кульмінаційна дія, - нанолосив Клон Кітчен (Klon Kitchen), старший науковий співробітник вашингтонського Американського інституту підприємництва, аналітичного центру державної політики. - Те, що почалося при Трампі, зараз виконується. Адміністрація Байдена продовжує закручувати гайки на ці компанії, тому що загроза не змінюється".



У відповіді електронною поштою Hikvision заявила, що її продукти відеоспостереження "не представляють ніякої загрози безпеці Сполучених Штатів, і немає ніякого технічного або юридичного обґрунтування для рішення Федеральної комісії зі зв'язку". Компанія заявила, що рішення "зробить більш шкідливим і дорогим для американського малого бізнесу, місцевої влади, шкільних округів і окремих споживачів захист себе, своїх будинків, бізнесу і майна".



Huawei відмовилася від коментарів, в той час, як Dahua, Hytera і ZTE не відповіли на електронні листи, відправлені в неробочий час в Китаї.



За словами американського чиновника, який говорив на умовах анонімності, на двосторонній зустрічі між президентом США Джо Байденом і президентом Китаю Сі Цзіньпіном в Індонезії минулого тижня не обговорювалося питання про майбутній крок ФКС. Байден обговорив з Сі більш широкі технологічні питання і дав зрозуміти, що США будуть продовжувати вживати заходів для захисту своєї національної безпеки, сказав чиновник.



Конор Хілі (Conor Healy), директор з урядових досліджень у групі IPVM, вважає, що найбільше постраждають компанії Dahua і Hikvision, оскільки їх камери широко використовуються, часто державними установами з великою кількістю об'єктів для моніторингу. За його словами, агентства, включаючи поліцію, також використовують ручні радіостанції Hytera.



У 2018 році Конгрес проголосував за те, щоб заборонити федеральним агентствам купувати обладнання у п'яти компаній, названих FCC. Раніше агентство заявило, що компанії не мають права на отримання федеральних субсидій, а також заборонило китайським телефонним компаніям вести бізнес в США.



Наказ, опублікований в п'ятницю, був необхідний відповідно до законопроекту, підписаного Байденом в листопаді 2021 року, повідомило агентство.

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