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США прискорює будівництво центрів обробки даних для АІ

15 января 2025 г., 13:35
Як повідомляє CNBC, президент США Джо Байден видав новий указ, щоб прискорити будівництво центрів обробки даних штучного інтелекту і зміцнити національну безпеку.
 
Цей крок дає можливість Міністерству оборони та Міністерству енергетики США орендувати федеральні об'єкти для будівництва центрів обробки даних з використанням екологічно чистих джерел енергії.
 
Цей крок дає можливість Міністерству оборони і Міністерству енергетики США орендувати федеральні об'єкти для гігаватних ЦОД.
 
«АІ матиме значний вплив на нашу економіку, в тому числі в охороні здоров'я, транспорті, освіті та інших галузях, і він занадто важливий, щоб його можна було виводити в офшори», - йдеться в прес-релізі Білого дому.
 
Указ також містить рекомендації для розробників АІ, які використовують майданчики не тільки для будівництва, експлуатації та обслуговування орендованих центрів за повну вартість, але й для постачання екологічно чистих енергетичних ресурсів відповідно до їхніх потреб, щоб запобігти зростанню вартості електроенергії.
 

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