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У росії попит на старі сервери зріс в 4 рази

6 октября 2022 г., 11:35
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Як пишуть мордорські ЗМІ, попит на старе серверне обладнання в росії збільшився в три-чотири рази після того, як з країни пішли виробники серверів Dell, Cisco, HP та інші.

Зазначається, що попит з'явився навіть у великих компаній, оскільки нові системи позбулися сервісної підтримки.

Продажі вживаного обладнання з березня до серпня зросли втричі у річному вимірі, а у вересні - вчетверо. Тепер компанії практично повністю розпродали складські залишки, включно з неліквідним обладнанням - моделями серверів HPE і Dell, яким було понад 10 років.

Багато продається відновленого обладнання з центрів обробки даних у Європі та США, яке компанії закуповують через треті країни. Раніше відновлене обладнання купував здебільшого малий і середній бізнес, але тепер його купують банки, бюджетні установи, держструктури тощо. При цьому середній чек зріс на порядок.

Найбільші російські IT-компанії з квітня зазнають труднощів під час закупівлі серверів, мережевого обладнання та СЗД на тлі санкцій, проблем із логістикою, а також схем паралельного імпорту, які не працюють на повну силу.

У другому кварталі 2022 року імпорт серверів у росію скоротився в 4-5 разів.

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