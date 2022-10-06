У росії попит на старі сервери зріс в 4 рази

6 октября 2022 г., 11:35

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Як пишуть мордорські ЗМІ, попит на старе серверне обладнання в росії збільшився в три-чотири рази після того, як з країни пішли виробники серверів Dell, Cisco, HP та інші.



Зазначається, що попит з'явився навіть у великих компаній, оскільки нові системи позбулися сервісної підтримки.



Продажі вживаного обладнання з березня до серпня зросли втричі у річному вимірі, а у вересні - вчетверо. Тепер компанії практично повністю розпродали складські залишки, включно з неліквідним обладнанням - моделями серверів HPE і Dell, яким було понад 10 років.



Багато продається відновленого обладнання з центрів обробки даних у Європі та США, яке компанії закуповують через треті країни. Раніше відновлене обладнання купував здебільшого малий і середній бізнес, але тепер його купують банки, бюджетні установи, держструктури тощо. При цьому середній чек зріс на порядок.



Найбільші російські IT-компанії з квітня зазнають труднощів під час закупівлі серверів, мережевого обладнання та СЗД на тлі санкцій, проблем із логістикою, а також схем паралельного імпорту, які не працюють на повну силу.



У другому кварталі 2022 року імпорт серверів у росію скоротився в 4-5 разів.

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