У Мінцифри обговорили із CEO Bolt співпрацю у сфері miltech-інновацій

11 июля 2024 г., 12:35

Михайло Федоров та заступник Міністра Олександр Борняков зустрілися із засновником та СЕО Bolt Маркусом Віллігом. Обговорили можливості співпраці у сфері miltech-інновацій та переваги приєднання до Дія.City — унікального правового й податкового простору для ІТ-бізнесу.

Bolt — одна з міжнародних компаній, яка не припинила працювати та інвестувати в Україну навіть під час повномасштабної війни. Bolt продовжує запускати послуги в нових містах, інвестувати у волонтерські проєкти та підтримувати українців. Також компанія долучилася до збору коштів для дитячої лікарні Охматдит і пожертвувала 2,5 мільйона гривень.

«Вдячні Bolt за стійку підтримку України та Маркусу Віллігу за візит», заявив Михайло Федоров.

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