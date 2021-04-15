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У MediaTek рекодный месяц - в марте компания заработала 1,4 млрд долл.

15 апреля 2021 г., 15:05

Компания MediaTek сообщила, что в марте ее выручка впервые превысила 40 млрд тайваньских долл. (1,4 млрд долл.).

Если говорить точнее, оборот достиг 40,15 млрд тайваньских долл., за год рост составил 76%, а по сравнению с февралем — 23,3%.

Продажи тайваньского производителя растут за счет увеличения спроса на чипы для смартфонов, особенно с поддержкой 5G, а также на выпускаемые MediaTek чипсеты для телевизоров и различных IoT-устройств.

В результате рекордных продаж в марте итоги первого квартала текущего года также оказались самыми успешными за всю историю компании — она заработала 108 млрд тайваньских долл.  (3,8 млрд долл.), что на 77,5% больше в годовом сравнении.

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