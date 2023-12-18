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У материнських платах MSI підтримуваний обсяг оперативної пам'яті збільшено до 256 ГБ

18 декабря 2023 г., 17:35

У материнських платах MSI підтримуваний обсяг оперативної пам'яті збільшено до 256 ГБ

За повідомленням MSI, материнські плати виробника тепер підтримують пам'ять об'ємом до 256 ГБ для моделей із 4 модулями DIMM і 128 ГБ для пристроїв із 2 модулями DIMM. Зазначається, що це удосконалення надає ентузіастам DIY безпрецедентну гнучкість для оптимізації багатозадачності та забезпечує безперебійну роботу комп'ютера.
У материнських платах MSI підтримуваний обсяг оперативної пам'яті збільшено до 256 ГБ
Це досягнення підкреслює тісну співпрацю між MSI та провідними брендами пам'яті для досягнення підвищеної продуктивності. Як партнера для цього досягнення було обрано пам'ять Kingston FURY Renegade DDR5, що пропонує місткість 64 ГБ на модуль. Побудована на основі провідної в галузі технології 1β (1-beta) компанії Micron, вона дає змогу досягти небаченої раніше місткості для ПК із двоканальними контролерами пам'яті.
У материнських платах MSI підтримуваний обсяг оперативної пам'яті збільшено до 256 ГБ
Повідомляється, що MSI активно працює над повною підтримкою збільшеного обсягу пам'яті у 256 ГБ. Компанія планує найближчим часом повідомити подальші подробиці про сумісні платформи та оновлення BIOS від MSI.

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