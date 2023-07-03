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У Львові будують першу в Європі школу, створену за допомогою 3D-друку

3 июля 2023 г., 13:35

Міністр цифрової трансформації України, Михайло Федоров, розповів, що у Львові за допомогою 3D-принтера зводять новий корпус школи, яка вже діє, але стала затісною для дітей. У новому приміщенні площею 500 кв.м навчатимуться 100 учнів молодших класів.

Технологія друку дає змогу точніше використовувати ресурси та скорочувати витрати на матеріали. Таке будівництво на 20% дешевше та на порядок швидше за звичайне. Для керування та контролю за роботом-друкарем потрібна команда всього з трьох осіб.

У Львові будують першу в Європі школу, створену за допомогою 3D-друку

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