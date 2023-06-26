У Литві побудують найбільший в Європі технологічний кампус за 110 млн дол.

26 июня 2023 г., 13:25

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Як повідомляє CNBC, Литва будує величезний технологічний кампус - найбільший в Європі - у столиці Вільнюсі.

Кампус, збудований компанією Tech Zity займе 55 000 квадратних метрів і стане домівкою для 5 тис працівників з сегменту цифрових технологій, повідомила компанія у п'ятницю. Це зробить його більшим за паризький вокзал F, який наразі є найбільшим стартап-кампусом у всій Європі.

Розробка натхненна британськими проектами реконструкції, такими як електростанція Баттерсі та художня галерея Тейт Модерн.

Розробники Tech Zity реконструюють кілька швейних фабрик у занедбаному промисловому просторі в Новому місті Вільнюса, зберігаючи офісні приміщення, схожі на фабричні, з висотою стель не менше 7 метрів.

Проєкт має на меті заохотити працівників Вільнюса повернутися в офіс після пандемії. Технологічні компанії все частіше наполягають на тому, щоб їхні працівники поверталися до офісу, що є протилежністю тенденції часів пандемії, коли вони працювали вдома.

Технологічна екосистема Литви значно зросла за останнє десятиліття, розповів CNBC Даріус Закайтіс (Darius Zakaitis), засновник Tech Zity. "Коли я починав 30 років тому, в литовській технологічній екосистемі було 200 осіб, - наголосив Закайтіс. - Зараз їх 18 000. Литовці дуже продуктивні, дуже орієнтовані на результат, висококваліфіковані хлопці, які дуже агресивно будують свої власні компанії".

Вільнюс, друге за величиною місто в країнах Балтії, є домом для квітучої технологічної індустрії, в тому числі для таких великих "єдинорогів", як Nord Security.

Новий кампус Tech Zity включатиме в себе житлові приміщення для спільного проживання, ресторани і бари, а також культурні та освітні заклади.

За словами мер Вільнюса Валдаса Бенкунскаса (Valdas Benkunskas), литовські технологічні компанії отримують приблизно 99% своїх доходів за кордоном. Він додав, що литовська технологічна сцена моделює себе за прикладом ізраїльської, яка досягла численних світових технологічних успіхів, включаючи фірму безпілотного водіння Mobileye і картографічний додаток Waze.

Американська стрімінгова платформа Netflix використовувала локації Tech Zity для зйомок, зокрема документального серіалу "Плейлист", який розповідає про засновника Spotify Даніеля Ека.

Як кажуть фахівці, попри нещодавні успіхи, Литва ще далека від того, щоб стати великим технологічним хабом, який конкурує з такими країнами, як Великобританія, Франція чи Німеччина.

У 2022 році країна залучила 222 мільйони євро венчурного фінансування, що блідне у порівнянні з західноєвропейськими колегами. Для порівняння, британські технологічні стартапи залучили 30 мільярдів доларів, а французькі - 13,5 мільярда євро.

Але, за словами місцевих засновників, країна викликає більший інтерес з боку венчурних інвесторів.

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