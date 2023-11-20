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У Kioxia знову збитки за квартал

20 ноября 2023 г., 12:25
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Японська компанія Kioxia у вівторок повідомила про 100,8 млрд ієн (664,5 млн дол.) операційних збитків у другому кварталі, оскільки попит на мікросхеми пам’яті продовжує знижуватися.

Треба зазначити, що компанія, яка раніше булла Toshiba Memory, у минулому кварталі зазнали збитків 130,8 мільярдів ієн.

Виробники чипів пам’яті борються з падінням попиту після пандемії COVID, коли ринок переповнений пропозицією і зростаючим тиском на галузь, що вимагає консолідації.

Переговори про злиття між Kioxia і Western Digital зайшли в глухий кут, як повідомляло раніше агентство Reuters, після того, як один з інвесторів Kioxia компанія SK Hynix заявила, що не підтримує угоду. Об’єднана компанія контролюватиме третину світового ринку флеш-пам’яті NAND, нарівні з Samsung Electronics, що загрожуватиме позиції SK Hynix.

З тих пір Western Digital заявила, що виділить свій бізнес з виробництва пам’яті, але залишається відкритою для альтернатив, які забезпечать «вищу цінність» запланованого поділу.

Очікується, що інвестиції в штучний інтелект сприятимуть розвитку галузі виробництва мікросхем, але відновлення попиту на флеш-пам’ять NAND, яка використовується для зберігання даних, є менш очевидним.

За словами Kioxia, відпускні ціни досягли дна, вказуючи на очікуване збільшення поставок смартфонів і ПК в наступному році.

Виторг впав в порівнянні з попереднім кварталом - з 251,1 до 241,4 млрд ієн (1,679 до 1,614 млрд дол.). При цьому Kioxia зазначила, що менший збиток був спричинений вищими середніми цінами продажу завдяки слабшій ієні.

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