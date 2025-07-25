У ІІ кв. Intel отримала чистий збиток у розмірі 2,9 млрд дол.

25 июля 2025 г., 11:45

+11

голос Tweet

Корпорація Intel оголосила фінансові результати за другий квартал 2025 року, які перевершили прогнози Волл-стріт за доходами та скоригованим прибутком на акцію. Проте, попри позитивні показники, акції компанії знизилися на 5% під час розширених торгів, оскільки інвестори реагували на оголошені значні скорочення інвестицій у будівництво заводів та стратегічні зміни, спрямовані на підвищення фінансової дисципліни.





За звітний квартал дохід Intel склав 12,9 мільярда доларів, що на 0,8% більше порівняно за аналогічний період минулого року. При цьому компанія повідомила про чистий збиток у розмірі 2,9 мільярда доларів, або 0,67 долара на акцію. Скоригований збиток на акцію склав 0,10 долара.





«Наші операційні показники демонструють початковий прогрес, який ми робимо для покращення нашої ефективності та підвищення продуктивності», — заявив Ліп-Бу Тан (Lip-Bu Tan), головний виконавчий директор Intel. У внутрішній записці співробітникам він визнав, що перші місяці його роботи були «нелегкими», але підкреслив, що компанія «зосереджена на зміцненні нашого основного портфоліо продуктів та дорожньої карти АІ, щоб краще обслуговувати клієнтів».

Тан оголосив про значні скорочення у виробничому підрозділі компанії (Intel Foundry Services), який виробляє чипи для інших компаній. За другий квартал цей підрозділ зафіксував операційний збиток у 3,17 мільярда доларів при доході у 4,4 мільярда доларів. Генеральний директор заявив, що «більше ніяких чистих чеків. Кожна інвестиція повинна мати економічний сенс».





З метою підвищення ефективності та фінансової дисципліни, Intel скасовує заплановані проєкти з будівництва фабрик у Німеччині та Польщі. Крім того, компанія консолідує свої операції зі збирання та тестування в Коста-Ріці, переносячи їх на більші майданчики у В'єтнамі та Малайзії. Темпи будівництва передового чипового заводу в Огайо також будуть уповільнені та залежатимуть від ринкового попиту та залучення великих клієнтів.





Ці кроки супроводжуються масштабною реструктуризацією робочої сили. Intel вже завершила більшість запланованих скорочень, зменшивши основний штат приблизно на 15%, і планує завершити рік з близько 75 000 співробітників. Ці дії спрямовані на досягнення цільового показника операційних витрат у 17 мільярдів доларів без урахування GAAP на 2025 рік. У другому кварталі компанія визнала 1,9 мільярда доларів витрат на реструктуризацію. Додаткові 800 мільйонів доларів списань за знецінення та 200 мільйонів доларів одноразових витрат вплинули на валову маржу та прибуток на акцію.





Група клієнтських обчислень, що відповідає за рішення для ПК, зафіксувала продажі у розмірі 7,9 мільярда доларів, що на 3% менше порівняно з минулим роком.





Група систем для дата-центрів, яка включає деякі чипи для АІ, але переважно для серверів, показала зростання на 4%, досягнувши 3,9 мільярда доларів продажів. Тан висловив намір Intel відновити частку ринку в чипах для дата-центрів.





Серед ключових бізнес-подій, Intel запустила три нові процесори серії Intel Xeon 6, що забезпечують настроювані частоти ядер ЦП для підвищення продуктивності графічних процесорів у вимогливих АІ-навантаженнях. Зокрема, процесор Intel Xeon 6776P слугує хост-ЦП для NVIDIA DGX B300, останнього покоління систем АІ від NVIDIA.





Компанія також підтвердила, що перший SKU процесора Panther Lake вийде на ринок пізніше цього року, а додаткові SKU очікуються у першій половині 2026 року. Виробництво пластин Intel 18A досягло ключової віхи, розпочавшись на заводі в Аризоні. Крім того, Intel здійснила продаж 57,5 мільйона акцій Mobileye через вторинну пропозицію, додавши близько 922 мільйонів доларів до свого балансу, при цьому залишаючись мажоритарним акціонером Mobileye.





На третій квартал Intel прогнозує дохід у розмірі 13,1 мільярда доларів (середнє значення діапазону), що вище середньої оцінки аналітиків у 12,65 мільярда доларів. Компанія очікує вийти на беззбитковість за прибутком.

Захищені ноутбуки Getac B360 - нове покоління мобільної продуктивності для роботи в екстремальних умовах