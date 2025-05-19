В І кв. світовий ринок планшетів зріс на 8,5%

19 мая 2025 г., 11:45

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Згідно з останніми даними Canalys світові поставки планшетів у першому кварталі 2025 року зросли на 8,5% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, досягнувши 36,8 мільйона одиниць.

Зростання спостерігалося в усіх регіонах і було зумовлене насамперед споживчими та освітніми циклами оновлення. У Китаї спостерігався сплеск споживчого попиту під час святкування Нового року за місячним календарем, підтриманий державними субсидіями на роздрібну торгівлю. У Сполучених Штатах невизначеність щодо тарифів призвела до різкого зростання імпорту планшетів у січні, а потім до падіння двозначних показників у лютому, коли було оголошено про звільнення від мит.

«Споживчі субсидії китайського уряду в поєднанні зі знижками на Новий рік за місячним календарем спричинили двозначне зростання поставок планшетів у першому кварталі, - зазначає Хімані Мукка (Himani Mukka), менеджер з досліджень Canalys. - Вендори, які узгодили промо-акції з вікнами субсидій, побачили значне послідовне зростання, перетворивши Великий Китай на найбільш швидкозростаючий великий регіон. Apple захистила свою частку ринку, але вітчизняні бренди все більше загрожують її лідерству. Huawei і Xiaomi використовували свої комплексні портфелі планшетів і розгалужені екосистеми Інтернету речей, щоб залучити широку базу споживачів, тоді як HONOR здобув популярність завдяки своїм пропозиціям з оптимальним співвідношенням ціни і якості. Ці бренди також були одними з найбільш швидкозростаючих постачальників споживчих товарів у більшості регіонів за межами Китаю».

«Ринок планшетів у США продемонстрував результати відповідно до сезонних очікувань, - підкреслює Кірен Джессоп (Kieren Jessop), менеджер з досліджень компанії Canalys. "Заяви адміністрації Трампа про тарифи не призвели до значного зростання попиту, оскільки через кілька днів багато персональних електронних продуктів були звільнені від сплати мита. Швидше за все, основним драйвером поставок планшетів у США був попит з боку споживачів на оновлення планшетів епохи пандемії, життєвий цикл яких зараз досягає чотирьох-п'яти років, що також підтримується появою нових продуктів. Протягом 2025 року деякі споживачі замінять ці застарілі пристрої на новіші кремнієві. Однак, навіть якщо електроніка залишиться звільненою від американських тарифів, ми очікуємо, що середня тривалість життя продовжиться, а планшети стануть менш пріоритетною статтею витрат, оскільки дискреційний дохід буде скорочуватися в інших категоріях. Ринок планшетів зростатиме повільніше, але очікується, що попит на преміум-клас залишатиметься високим».

«На ринку комерційних планшетів у першому кварталі поставки залишалися приглушеними. Однак можливості для комерційного впровадження залишаються, особливо в освітньому сегменті, - продовжує Джессоп. - Вони будуть стимулюватися урядовими ініціативами та масштабними державними тендерами протягом року. Деякі з них є продовженням попередніх успіхів, таких як японська програма GIGA або ініціативи штатів і центрального уряду в Індії. А уряд Таїланду нещодавно оголосив про значне фінансування багаторічної програми. У той час як ринок США знаходиться під загрозою після того, як Міністерство освіти було розгромлено, що загрожує майбутнім бюджетам закупівель».

У першому кварталі 2025 року Apple зберегла лідерство на ринку планшетів, продемонструвавши зростання на 14% у річному обчисленні з 13,7 мільйонами відвантажених iPad. Samsung посіла друге місце з 6,6 мільйонами відвантажених пристроїв, знизивши показник на 5,2%. Xiaomi вперше випередила Lenovo завдяки високим показникам на своєму домашньому ринку, досягнувши 56% річного зростання з 3,1 мільйонами відвантажених пристроїв і збільшивши частку ринку на два відсоткових пункти порівняно з першим кварталом 2024 року. Lenovo посіла четверте місце, продемонструвавши зростання на 19% і відвантаживши 2,5 мільйона пристроїв. Замикає п'ятірку лідерів компанія Huawei, яка зайняла 6,5% ринку і поставила 2,4 мільйона пристроїв по всьому світу.

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