У Херсоні повністю запрацював український мобільний зв’язок

4 мая 2022 г., 13:43

Міністр цифрової трансформації Михайло Федорів у своєму telegram-каналі розповів, що технічна команда декілька разів виходила для ремонту обірваних оптичних кабелів, але поверталась через обстріли ворога. Сьогодні зранку змогли відновити пошкоджену оптичну мережу та запустили мобільні мережі всіх трьох операторів, які працюють у Херсонській області.



Внаслідок бойових дій був обірваний оптичний кабель, який йшов від сусіднього міста до Херсона та давав змогу працювати базовим станціям. Технічні команди lifecell та “Київстару” провели тестування мережі та знайшли місце обриву.



lifecell координував роботи з відновлення. За сприяння Національного центру оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій при Держспецзв'язку була забезпечена координація дій операторів, військової обласної адміністрації та військових ЗСУ, вдалося забезпечити місцеву технічну бригаду можливістю провести ремонтні роботи.

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