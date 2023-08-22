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У фішингових атаках шахраї використовують атрибути підрозділів «Держспецзв’язку»

22 августа 2023 г., 10:25

Фахівці «Урядової команди реагування на комп'ютерні надзвичайні події» (CERT-UA) зафіксували масове розповсюдження серед державних органів фішингових електронних листів із темою «[CERT-UA#5086] Підозрілий вхід у вашу поштову скриньку». Вони надходили начебто від імені CERT-UA, також у них була використана символіка «Державного центру кіберзахисту "Держспецзв'язку"».

Листи містять заклик змінити пароль і посилання на вебресурс, що імітує вебінтерфейс програмного забезпечення для роботи з поштою Roundcube. У разі переходу за посиланням та введення автентифікаційних даних логін та пароль будуть надіслані зловмиснику за допомогою HTTP POST-запиту.

Підробний вебресурс створений за допомогою безкоштовного сервісу InfinityFree. Крім того, зловмисники використали субдомен mlcrosoft.rf[.]gd, що, вірогідно, мав би імітувати сервіси Microsoft.

Для здійснення фішингових атак шахраї використовують атрибути підрозділів «Держспецзв’язку»

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