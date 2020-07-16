У EC не получилось оштрафовать Apple на 15 млрд долларов

16 июля 2020 г., 16:43

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Попытка Комиссара Евросоюза по вопросам конкуренции, Маргарет Вестагер (Margrethe Vestager), оштрафовать компанию Apple на рекордную сумму 13 млрд евро (14,9 млрд долл.) потерпела сокрушительное поражение.



Еврокомиссии не удалось представить «удовлетворяющих правовым стандартам» доказательств того, что налоговая сделка в Ирландии нарушила закон о государственной помощи и обеспечила Apple несправедливое преимущество. К такому заключению Генеральный суд ЕС пришел в эту среду, приняв сторону Apple и Ирландии в их совместной апелляции постановления, вынесенного Европейской комиссией в 2016 году.



Решение жюри Генерального Суда, базирующегося в Люксембурге, ещё может быть обжаловано, однако Вестагер сообщила, что следующие шаги могут быть предприняты лишь после детального анализа судебного вердикта. Она также добавила, что ЕС «будет продолжать расследовать агрессивные меры налогового планирования в соответствии с правилами государственной помощи ЕС».



Дело Apple является вершиной пятилетней кампании Вестагер по искоренению якобы нечестных налоговых соглашений, которые некоторые правительства ЕС заключают с транснациональными корпорациями, включая Amazon.com. В прошлом году усилия Вестагер имели переменный успех: ЕС, соответственно, проиграл и выиграл в двух судебных процессах – против Starbucks и Fiat Chrysler Automobiles, с карликовыми (по сравнению с Apple) 30-миллионными штрафами.



Оспаривая претензии EC, исполнительный директор Apple, Тим Кук (Tim Cook), ранее называл их «политической ерундой». В этом с ним соглашается Дэн Нейдл (Dan Neidle), налоговый адвокат из Clifford Chance.



«Цели комиссии, похоже, были политическими: покарать Apple за её общее налоговое планирование, а не достичь результата в согласии с правовыми или экономическими реалиями, – заявил он. – Суд совершенно справедливо следовал букве закона, а не руководствовался каким-либо более широким политическим соображениями».

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