У Дія.City вже понад 300 резидентів

5 августа 2022 г., 10:25

Як повідомляється, до Diia City зайшов один із гігантів IT-аутсорсу Ciklum.



Також на днях резидентами Diia City стали ще декілька компаній. Відомий розробник AI-рішення для аналізу даних DataRobot. Стартап Reply, який створив платформу для автоматизації роботи бізнесу. Міжнародна продуктова компанія Govitall, що створює освітні продукти. А також український стартап, що зробив електронну медичну систему Helsi.me, якою щоденно користуються тисячі українців.



“Дякуємо новим резидентам Дія.City за довіру та чекаємо на інші компанії, які доєднаються до найкращого податкового простору Європи”, заявив Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації.

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