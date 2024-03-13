У Brave1 провели випробування більше 50 роботизованих наземних платформ

13 марта 2024 г., 8:15

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Як повідомив Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації України, в Україні починається масове виробництво роботизованих наземних платформ. В рамках платформи Brave1 на полігоні було випробувано більше 50 таких комплексів.



Випробування проходили платформи-камікадзе, турелі, платформи, які знищують позиції й техніку росіян, мінують, розміновують, евакуюють поранених та підвозять боєприпаси на позиції.



«Роботи успішно показали себе на полігоні, за кілька місяців вони будуть на полі бою — сотні різних платформ закуплять через UNITED24. Продовжуємо розвивати інновації, щоб Сили оборони могли їх закуповувати», зазначив Михайло Федоров.



Основна мета наземних роботів - мінімізувати участь людини на полі бою. Це допоможе зберігати життя і здоров’я українських воїнів. «Наземні роботизовані комплекси стануть наступним геймчейнджером цієї війни, яким вже є дрони. Це асиметрична відповідь на кількісну перевагу ворога», підкреслив міністр.



Кластер Brave1 робить усе для масштабування виробництва роботів, а держава починає їх масово закуповувати. Той шлях, що ми пройшли з БпЛА, проходимо з роботизованими платформами.



На платформі Brave1 вже зареєстровано понад 140 роботизованих систем, 96 з них пройшли оборонну експертизу, 14 розробок кодифіковано за стандартами НАТО. Частина із цих роботів уже працює на фронті, як-от турель «ШаБля».

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