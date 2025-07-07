У 2025 р. в Україні буде додано 900 МВт нових потужностей енергогенерації

7 июля 2025 г., 10:25

У реалізації державної стратегії відновлення енергетики Уряд працює у трьох напрямках наголосив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

За словами глави Уряду, пріоритетна увага приділяється відбудові зруйнованих об’єктів. «Торік відновлено близько 4 ГВт теплової та гідроенергетичної потужності», — зазначив Денис Шмигаль.

Крім того, Прем’єр-міністр зазначив, що Уряд працює над розвитком децентралізованої та диверсифікованої енергетики. «У 2025 році плануємо ввести в експлуатацію близько 900 МВт нових потужностей. Наразі вже запрацювали 130 МВт когенераційних потужностей та 250 МВт теплових», — повідомив він.

Ще одним напрямком роботи Денис Шмигаль назвав залучення міжнародної підтримки. Він повідомив, що за час повномасштабної війни Україна отримала від 38-ми країн понад 1800 гуманітарних вантажів для енергопідприємств, а фонд підтримки енергетики зібрав внесків на понад 1,1 млрд євро.

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