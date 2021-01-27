Twitter приобрела платформу для продажи контента по подписке Revue

27 января 2021 г., 10:55

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Компания Twitter сообщила о приобретении стартапа Revue, который предлагает сервис организации платных рассылок контента.



Согласно сделанному объявлению, Revue пока будет продолжать работать как независимая комаания. Ее команда, в которой сегодня шесть человек, будет расширена для поддержки усилий по разработке продукта.



В качестве первого шага Twitter сделала ранее платную версию Pro сервиса доступной бесплатно. Revue Pro позволяет проводить рассылки по электронной почте со своих собственных доменов веб-сайтов и настраивать шаблоны. Сервис получает комиссию в 6 % от полученных доходов от рассылки. Twitter намерена снизить ее до 5%.



Социальная сеть планирует в будущем расширить возможности и функций сервиса, чтобы упростить для авторов привлечение целевой аудитории. «Мы намерены предложить множество разных способов для привлечения новых читателей - от предоставления возможности подписываться на интересующие рассылки через экаунт в Twitter до новых настроек для авторов, позволяющих вести беседы со своими подписчиками. Все это будет без проблем работать в Twitter », заявили в блоге руководитель разработки продуктов Twitter Кайвон Бейкпур (Kayvon Beykpour) и вице-президент компании по сервисам для издателей Майк Парк (Mike Park).



Основатель Revue Мартин де Куижпер (Martijn de Kuijper) предоставил дополнительную информацию о планах развития. Его команда разрабатывает платную версию сервиса с функциями, адаптированными для авторов рассылок с большой аудиторией. «Эта версия предлагает такие функции, как индивидуальный дизайн и инструменты, помогающие управлять аудиторией, перекрестное продвижение рассылок и включение предложений по подписке», заявил он.



Последнее приобретение выводит Twitter на конкурентную орбиту с набиравшим популярность на протяжении 2020 года Substack, предлагающим продажу подписок и их быструю монетизацию на свой контент. Этот сервис зарабатывает на комиссии в 10% от платных рассылок.



Если Twitter убедит даже небольшую часть своей огромной пользовательской базы покупать подписку рассылки, публикуемые через Revue, это может превратить его приобретение в заметный дополнительный поток доходов.



Сервисы подобные Revue и Substack начали развиваться на волне возникающего негатива по отношению к соцсетям, как источнику информации. Многие пользователи устали от информационного шума и назойливой рекламы. Эти же сервисы предлагают читателям прямой доступ к интересующему их контенту. Они позволяют авторам бесплатно создавать рассылки и обеспечивают всю техническую составляющую, а также частично привечение аудитории.

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