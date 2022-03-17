Tufin разом із народом України - компанія припиняє продаж та надання послуг у росії

17 марта 2022 г., 18:35

Tufin, вендор з портфелю компанії NWU, заявив про припинення продажу та надання послуг на території росії



Tufin, вендор з портфелю компанії NWU, заявив про припинення продажу та надання послуг на території росії.



«Туфін разом із народом України та урядами, компаніями та окремими особами у всьому світі закликає до негайного припинення жахливих нападів на народ України та його свободу. В результаті ми призупинили все нові бізнес-операції в росії і дотримуватимемося всіх санкцій», заявив CEO Руви Китов (Ruvi Kitov).



Tufin - компанія, що розробляє продукт з управління політиками безпеки, спеціалізується на автоматизації змін політик безпеки на гібридних платформах, одночасно підвищуючи безпеку та відповідність вимогам.



Tufin автоматизує та прискорює зміни конфігурації мережі за допомогою свого продукту Orchestration Suite відповідно до керівних принципів безпеки та відповідності вимогам. Він пропонує можливість застосовувати правила у складних корпоративних мережах із пристроями від різних виробників.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист

0

Tweet