TSMC прискорює інвестиції у США, а Samsung - навпаки

7 июля 2025 г., 9:35

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The Wall Street Journal повідомила, посилаючись на власні джерела, що TSMC прискорює інвестиції у свій комплекс з виробництва чипів в Аризоні.





За даними видання, TSMC уповільнює проєкт будівництва заводу в Японії, щоб отримати більше ресурсів для розвитку проектів у США. Остання ініціатива передбачає будівництво масштабного виробничого центру поблизу Фенікса, який включатиме дев'ять різних об'єктів.





Перший завод TSMC в Аризоні, який виробляє продукцію за нормами 4 нм, запрацював наприкінці 2024 року. Найбільш передовий завод компанії має відкритися ближче до кінця десятиліття буде оснащено техпроцесом 1,6 нм.





Завод у Японії, будівництво якого TSMC, про який йде мова, буде розташований поруч з існуючим заводом, який компанія відкрила минулого року. Коли ці два підприємства будуть запущені на повну потужність вони вироблятимуть до 100 000 12-дюймових пластин на місяць. TSMC передбачає використання цих потужностей для виготовлення чипів для використання у дата-центрах, промисловому обладнанні, автодромі та побутовій електроніці.





Слід додати, що Samsung, один з головних конкурентів TSMC на ринку контрактного виробництва чипів, також розширює свою виробничу інфраструктуру в США. У 2020 році компанія оголосила про плани витратити 17 млрд дол. на новий завод у Тейлорі, штат Техас.





Спочатку компанія планувала розпочати виробництво чипів у Тейлорі до кінця 2024 року. Однак дату відкриття було перенесено на 2026 рік. Nikkei Asia повідомила, що Samsung відкладає завершення будівництва заводу через труднощі з пошуком клієнтів. Згідно з регуляторними документами, на які посилається видання, будівництво було завершено більш ніж на 90% станом на березень. Проте, Samsung, як повідомляється, "не поспішає" переміщувати обладнання для виробництва чіпів на об'єкт.





Компанія спочатку планувала виробляти процесори 4 нм на новому підприємстві. За даними Nikkei Asia, керівництво пізніше вирішило, що було б краще використовувати більш передовий 2-нанометровий процес. Вважається, що Samsung наразі займає "вичікувальну" позицію щодо оновлення, оскільки це вимагатиме значних інвестицій.





У своїй заяві у відповідь на звіт Samsung підтвердила, що все ще планує відкрити завод до 2026 року.





Обидві компанії, Samsung та TSMC, планують запустити свої новітні, найпотужніші 2-нанометрові виробничі процеси пізніше цього року. Ці технології використовуватимуть архітектуру транзисторів, відому як Gate-All-Around (GAA).

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