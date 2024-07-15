TSMC починає тестове виробництво чипів за нормами 2 нм для Apple

15 июля 2024 г., 17:19

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Як повідомляють індустріальні ЗМІ, провідний виробник мікросхем TSMC розпочинає виробництво мікросхем, виготовлених за технологічним процесом 2 нм.

Першим замовником стане компанія Apple, а виробничий цикл також включатиме вдосконалену упаковку для процесора M5, призначеного для використання як в комп'ютерах Mac, так і в серверах штучного інтелекту.

За іншими повідомленнями, чипи за нормами 2 нм, що запускаються у виробництво, можуть бути використані в майбутньому iPhone 17 від Apple.

Очікується, що пробне виробництво почнеться в четвертому кварталі 2024 року перед масовим виробництвом у 2025 році. Рішення розпочати виробництво раніше попереднього терміну розглядається як частина зусиль, спрямованих на забезпечення кращої прибутковості.

Також повідомляється, що Apple зарезервувала всі початкові виробничі потужності TSMC на рівні 2 нм.

Очікується, що TSMC застосує нанолистову технологію GAA (gate-all-around) та впровадить технологію зворотного живлення (BSPR) з 2-нм чіпами.

Наступні 12 місяців Intel, Samsung і TSMC, ймовірно, перейдуть у фазу інтенсивної конкуренції, оскільки всі вони намагатимуться вдосконалити свої номінально еквівалентні 2 нм виробничі процеси. Ключовим показником буде швидкість, з якою кожна компанія зможе підвищити продуктивність. Для нового техпроцесу це зазвичай починається з рівня нижче 50 відсотків, але має бути доведено до 80 або 90 відсотків якнайшвидше. Зважаючи на складність новітніх виробничих процесів, це стає дедалі складнішим завданням.

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