TSMC ожидает, что нехватка чипов сохранится до 2022 года

16 апреля 2021 г., 9:25

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Как сообщает Reuters, TSMC заявила в четверг, что делает все возможное, чтобы повысить производительность своих мощностей и сократить мировую нехватку полупроводниковой продукции, но ограниченные поставки, вероятно, сохранятся в следующем году.



Крупнейший в мире производитель микросхем по контракту заявил, что расширяет мощности и работает над поддержанием разумных цен.



«Мы приобрели землю и оборудование, начали строительство новых объектов. Мы нанимаем тысячи сотрудников и расширяем наши возможности на нескольких объектах», - заявил генеральный директор Си Си Вей (C.C. Wei) на онлайн-брифинге, посвященном финансовым результатам.



Стоит отметить, что в среду генеральный директор Intel Пэт Гелсинджер заявил, что нехватка микросхем продлится «пару лет».



Комментарии TSMC последовали после того, как компания сообщила о росте прибыли в первом квартале на 19,4%, превзойдя ожидания рынка, благодаря высокому спросу на чипы на фоне глобального перехода к работе на дому.



TSMC, в число клиентов которой входят Apple и Qualcomm, уже отметила «возможности роста за несколько лет», поскольку пандемия COVID-19 подстегнула спрос на современные чипы для таких устройств, как смартфоны и ноутбуки.



Росту бизнеса тайваньской компании способствовала нехватка микросхем, которая изначально вынудила автопроизводителей сокращать производство, но теперь также тормозит производство смартфонов, ноутбуков и даже бытовой техники.



В четверг TSMC заявила, что ожидает значительного сокращения дефицита чипов для своих клиентов из автопрома со следующего квартала.



Чистая прибыль TSMC за январь-март составила 139,7 млрд тайваньских долларов (4,93 млрд долл.) по сравнению со средним показателем в 134,01 млрд тайваньских долларов который был составлен оценкам Refinitiv по оценкам 22 аналитиков.



Выручка выросла на 25,4% до рекордных 12,92 млрд долларов, что соответствует ожиданиям компании прогнозировавшей интервал 12,7–13 млрд долларов.



По прогнозам TSMC, выручка во втором квартале будет в диапазоне от 12,9 до 13,2 млрд долл. в сопоставлении с 10,38 млрд долл. за тот же период годом ранее. Также повышен прогноз роста выручки на весь 2021 год примерно до 20%, ранее ожидалось 14-15%.



TSMC заявила в этом месяце, что планирует инвестировать 100 млрд долл. за последующие три года в производство, чтобы увеличить мощности на своих фабриках. Это прозвучало буквально через несколько дней после того, как Intel объявила о намерении вложить 20 млрд долл. в расширение своего производства.



Вэй заявил, что масштабный инвестиционный план был обусловлен «более тесным взаимодействием с большим количеством клиентов» по планам использования самой передовой технологии на данный момент с нормами 5 нм, а также находящегося в разработке 3 нм линий, которые в пробном режиме должны быть запущены в конце этого года.



Компания также увеличила капитальные затраты на производство и разработку до 30 млрд долл. в этом году, по сравнению с прогнозом в январе в диапазоне 25-28 млрд долл.



Вэй отметил, что TSMC видит, как ее клиенты готовятся к «более высокому уровню запасов», чтобы обеспечить стабильность поставок из-за неопределенности вызванной пандемией и различными геополитическими процессами. В результате, по его словам, мощности компании будут оставаться загруженным «под завязку» в течение всего нынешнего года.



Аналитики оптимистично относятся к плану масштабного расширения компании, ожидая, что глобальный спрос на передовые процессоры будет только расти по мере более широкого распространения связи 5G и ИИ-приложений.



В этом году акции TSMC выросли примерно на 16%, а за прошедшие 12 месяцев - более чем вдвое, в результате чего рыночная стоимость TSMC сейчас составляет 558 млрд долл., что более чем вдвое больше, чем у Intel (265,15 млрд долл.), и даже выше, чем у южнокорейского технологического гиганта Samsung (505,48 млрд долл.).

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