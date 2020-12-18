Трудовые ресурсы и технологии

18 декабря 2020 г., 14:10

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В условиях пандемии дистанционная работа сотрудников из дома позволила многим предприятиям адаптироваться к внезапным обстоятельствам. Между тем, как показал опрос компании Cisco, работники хотели бы сохранить многие из плюсов нового режима. Главными преимуществами для большинства стали успешное взаимодействие в рассредоточенной команде (66%) и возросшая независимость (63%). Кроме того, 61% оценили возросшие темпы принятия решений.

Исследование о будущем трудовых ресурсов (Workforce of the Future), выполненное компанией Censuswide по заказу Cisco, охватило свыше 10 тыс. респондентов из 12 стран Европы и Ближнего Востока. В опросе приняли участие сотрудники предприятий с численностью от 2 до 500 и более сотрудников разных отраслей экономики. Офисных работников спрашивали, чего они ждут от нанимателей в 2021 г. и далее. Судя по результатам, респонденты ощущают этот период как водораздел, за которым грядет смена относящихся к работе культурных норм.

Так, если до карантина всего 5% респондентов основную часть времени работали дистанционно, то теперь подавляющее большинство хочет сохранить возросшую независимость. Не все понимают ее одинаково: 87% готовы работать и в офисе, и удаленно, но хотят при этом сами решать, где и когда они будут трудиться.

66% заявили, что за прошедшее полугодие стали лучше понимать преимущества и проблемы работы дома. Налицо позитивные перемены – 39% отметили рост уверенности руководителей в том, что их коллективы справятся с заданиями. Работники смогли лучше соотносить жизнь с работой, 56% ежедневно уделяют больше времени физическим упражнениям. Аналогично, 58% хотят так же мало проводить времени в транспорте и более продуктивно использовать освободившееся время.

Будучи на месте директора, респонденты отдали бы главные приоритеты внедрению эффективных коммуникаций и совместной работы. С этой целью, как заявили 78% респондентов, компании должны обеспечивать работающих дома технологиями, аналогичными офисным. 65% считают, что одним из главных плюсов локдауна стало понимание того, что для эффективного сотрудничества работникам не обязательно находиться в одном помещении.

Респонденты уверены, что приоритетными направлениями в бюджете компаний на 2021 г. должны быть инвестиции в технологии для удаленной работы и обеспечение офиса средствами для сохранения здоровья работников.

Работники всех возрастных групп считают необходимым повышение квалификации: 76% уверены, что главным для успеха компаний в 2021 г. будет интенсификация тренингов по технологиям и цифровым навыкам.

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