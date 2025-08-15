|0
OpenAI організувала для кількох журналістів вечерю з Семом Альтманом, на якій також були присутні інші топменеджери компанії, включно з головним операційним директором Бредом Лайткепом. Кейсі Ньютон, автор Platformer, зробив детальний виклад розмови.
Про запуск GPT-5 і реакцію користувачів
Визнання помилок: Альтман визнав, що компанія «однозначно накосячила» із запуском GPT-5. Вони різко відключили доступ до GPT-4o та інших попередніх моделей, що викликало найбільший бунт користувачів в історії компанії.
Парасоціальні відносини: OpenAI не врахувала, що деякі користувачі розвинули емоційну прихильність до конкретних моделей. Хоча Альтман зазначив, що таких людей «дуже малий відсоток», посилаючись на спільноти типу r/MyBoyfriendIsAI. Сам він не відчув «ні краплі» смутку з приводу втрати GPT-4o.
Зростання доходів: Попри скандал, доходи від API подвоїлися в перші 48 годин після виходу GPT-5.
«Тепліша» версія: У четвер OpenAI випустила «набагато теплішу» версію GPT-5, яка починає з емпатичних фраз типу «це звучить складно» при обговоренні проблем користувача.
Про бульбашку AI та фінанси
«Так, ми в бульбашці»: На пряме запитання про бульбашку AI Альтман відповів ствердно. Інвестори «в цілому перехвильовані», і «хтось втратить феноменальну кількість грошей».
Прибутковість: Кумедний момент – Альтман заявив, що OpenAI «прибуткова на рівні інференсу» (якщо відняти астрономічні витрати на навчання моделей). Його COO Бред Лайткеп нервово виправив: «Досить близько до цього».
Трильйони на дата-центри: OpenAI планує витрачати «трильйони доларів на дата-центри», і коли економісти будуть обурюватися, компанія скаже: «Дайте нам робити нашу справу, будь ласка».
Про нові продукти та плани
Chrome: Якщо Google дійсно буде продавати Chrome, OpenAI «погляне на це» і зацікавлена в покупці.
Проєкт з Джоні Айвом: Альтман не дав жодного натяку на те, над чим вони працюють, але це займе «досить багато часу».
Більше додатків: Компанія планує випустити більше додатків під керівництвом нового CEO з додатків Фіджі Сімо.
Соціальні мережі: OpenAI зацікавлена в створенні соціальних експериментів, але поки не знайшла ідею, яка їм дійсно подобається.
Про політику та етику
Політичний тиск: Компанія поки не відчуває сильного політичного тиску змінити висновки ChatGPT, але «очікує, що він з'явиться дуже скоро».
Конфіденційність: Користувачі чат-ботів повинні мати щось на зразок лікарської таємниці, оскільки діляться найінтимнішими думками.
«Японські аніме секс-боти»: OpenAI категорично відмовляється створювати подібне в стилі Grok, хоча визнає, що для відсталих в AI компаній це легкий спосіб залучити користувачів.
Особисті моменти
Не використовує Google: Альтман каже, що більше не користується Google – ChatGPT обробляє майже всі його запити.
Стосунки з Олександром Вангом: Раніше були нормальні, тепер «не дуже хороші» після того, як Ванг переманив кількох топових співробітників OpenAI в лабораторію Meta.
Конфлікт з Маском: На питання, чому він кинув виклик Ілону Маску в X з приводу маніпуляцій з алгоритмами, Альтман посміхнувся і сказав: «Немає дисципліни».
«Трильйони доларів на дата-центри»
