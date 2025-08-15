15 августа 2025 г., 17:25

OpenAI організувала для кількох журналістів вечерю з Семом Альтманом, на якій також були присутні інші топменеджери компанії, включно з головним операційним директором Бредом Лайткепом. Кейсі Ньютон, автор Platformer, зробив детальний виклад розмови.

Про запуск GPT-5 і реакцію користувачів

Визнання помилок: Альтман визнав, що компанія «однозначно накосячила» із запуском GPT-5. Вони різко відключили доступ до GPT-4o та інших попередніх моделей, що викликало найбільший бунт користувачів в історії компанії.

Парасоціальні відносини: OpenAI не врахувала, що деякі користувачі розвинули емоційну прихильність до конкретних моделей. Хоча Альтман зазначив, що таких людей «дуже малий відсоток», посилаючись на спільноти типу r/MyBoyfriendIsAI. Сам він не відчув «ні краплі» смутку з приводу втрати GPT-4o.

Зростання доходів: Попри скандал, доходи від API подвоїлися в перші 48 годин після виходу GPT-5.

«Тепліша» версія: У четвер OpenAI випустила «набагато теплішу» версію GPT-5, яка починає з емпатичних фраз типу «це звучить складно» при обговоренні проблем користувача.

Про бульбашку AI та фінанси

«Так, ми в бульбашці»: На пряме запитання про бульбашку AI Альтман відповів ствердно. Інвестори «в цілому перехвильовані», і «хтось втратить феноменальну кількість грошей».

Прибутковість: Кумедний момент – Альтман заявив, що OpenAI «прибуткова на рівні інференсу» (якщо відняти астрономічні витрати на навчання моделей). Його COO Бред Лайткеп нервово виправив: «Досить близько до цього».

Трильйони на дата-центри: OpenAI планує витрачати «трильйони доларів на дата-центри», і коли економісти будуть обурюватися, компанія скаже: «Дайте нам робити нашу справу, будь ласка».

Про нові продукти та плани

Chrome: Якщо Google дійсно буде продавати Chrome, OpenAI «погляне на це» і зацікавлена в покупці.

Проєкт з Джоні Айвом: Альтман не дав жодного натяку на те, над чим вони працюють, але це займе «досить багато часу».

Більше додатків: Компанія планує випустити більше додатків під керівництвом нового CEO з додатків Фіджі Сімо.

Соціальні мережі: OpenAI зацікавлена в створенні соціальних експериментів, але поки не знайшла ідею, яка їм дійсно подобається.

Про політику та етику

Політичний тиск: Компанія поки не відчуває сильного політичного тиску змінити висновки ChatGPT, але «очікує, що він з'явиться дуже скоро».

Конфіденційність: Користувачі чат-ботів повинні мати щось на зразок лікарської таємниці, оскільки діляться найінтимнішими думками.

«Японські аніме секс-боти»: OpenAI категорично відмовляється створювати подібне в стилі Grok, хоча визнає, що для відсталих в AI компаній це легкий спосіб залучити користувачів.

Особисті моменти

Не використовує Google: Альтман каже, що більше не користується Google – ChatGPT обробляє майже всі його запити.

Стосунки з Олександром Вангом: Раніше були нормальні, тепер «не дуже хороші» після того, як Ванг переманив кількох топових співробітників OpenAI в лабораторію Meta.

Конфлікт з Маском: На питання, чому він кинув виклик Ілону Маску в X з приводу маніпуляцій з алгоритмами, Альтман посміхнувся і сказав: «Немає дисципліни».

«Трильйони доларів на дата-центри»

