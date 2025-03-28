Три представника ради директорів Intel підуть у відставку

28 марта 2025 г., 13:35

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Три члени ради директорів Intel не будуть висувати свої кандидатури на переобрання на щорічних зборах 2025 року, повідомила компанія в четвер, на тлі історичного переходу під керівництвом новопризначеного генерального директора Ліп-Бу Тана (Lip-Bu Tan). Про це пише Reuters.

З кінця минулого року компанія провела перестановки в раді директорів, щоб зробити її більш орієнтованою на виробництво.

Серед членів, які йдуть у відставку, - Омар Ішрак (Omar Ishrak), колишній генеральний директор виробника медичного обладнання Medtronic, який у січні 2023 року пішов з посади голови Intel, але залишився директором в правлінні.

Цу-Дже Кінг Лю (Tsu-Jae King Liu), декан Інженерного коледжу Каліфорнійського університету в Берклі, і Ріса Лавіццо-Мурі (Risa Lavizzo-Mourey), колишня професорка охорони здоров'я населення та справедливості у сфері охорони здоров'я в Університеті Пенсильванії, також залишають раду директорів.

Тим часом Intel посилила свою раду директорів, призначивши в грудні Еріка Моріса (Eric Meurice), колишнього генерального директора постачальника обладнання для виробництва чипів ASML, та Стіва Сангі (Steve Sanghi), тимчасового генерального директора Microchip Technology.

Ці призначення відбулися після звільнення колишнього генерального директора Пета Гелсінгера (Pat Gelsinger).

Зміни знаменують собою відхід від попередньої структури ради директорів Intel, до якої входили лідери наукових та фінансових кіл, а також колишні топ-менеджери з медичної, технологічної та аерокосмічної галузей.

«Ми прагнемо мати в раді директорів правильне поєднання навичок, кваліфікації та технічного досвіду», - заявив голова ради директорів Френк Гоурі (Frank Yeary).

Генеральний директор Тан заявив у листі до акціонерів у четвер, що «для створення чудових продуктів» він «однаково зосереджений» на продуктовому бізнесі компанії та контрактному виробництві.

Також стало відомо, що загальна сума вихідної виплати Гелсінгера становить близько 7,9 млн дол., і він втратив усі свої невиплачені премії за акціями.

Тан, який у минулому серпні залишив раду директорів Intel через розбіжності щодо плану відродження компанії, повернувся на посаду члена правління компанії разом з призначенням на посаду генерального директора. «Ми і надалі зосереджуватимемося на виконанні цього плану зі скорочення операційних та капітальних витрат, спрощення нашого портфоліо та усунення організаційної складності», - зазначив Тан, маючи на увазі план економії коштів, запроваджений минулого року під керівництвом Гелсінгера, який передбачав скорочення штату працівників на 15%.

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