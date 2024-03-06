TrendForce прогнозує 20% зростання контрактних цін на DRAM

6 марта 2024 г., 12:44

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TrendForce повідомила про зростання доходу у IV кв. 2023 галузі DRAM на 29,6% у квартальному вимірі до 17,46 млрд дол.

Samsungочолила групу з найвищим зростанням доходу серед провідних виробників - її показник за квартал збільшився на 50% кв/кв до 7,95 млрд дол. В основному завдяки різкому зростанню поставок DDR5 з техпроцесом 1 альфа нм, це дозволило збільшити поставки серверної оперативної пам'яті більш ніж на 60%.

SK hynix продемонструвала помірне зростання обсягів поставок на 1-3%, але виграла від цінової переваги HBM і DDR5, особливо серверних модулів DRAM високої щільності, що призвело до збільшення ASP на 17-19% і зростання доходу на 20,2% до 5,56 млрд дол.

У Micron спостерігалося зростання як обсягів, так і цін - на 4-6%, що призвело до більш помірного зростання доходу на 8,9%, який склав 3,35 млрд дол. На результат сказалося порівняно менша частка DDR5 і HBM у виробника.

На Тайвані компанія Nanya продемонструвала зростання як в обсягах, так і в ціні, а повільніше відновлення динаміки продажів споживчої DRAM призвело до збільшення доходу в 4-му кварталі на 12,1% до 274 млн дол.

Winbond - завдяки новим потужностям заводу KH та проактивному відвантаженню продукції в четвертому кварталі збільшила дохід на 19,5% до близько 133 млн дол.

PSMC виграла від поступового зростання спотових і контрактних цін, що сприяло збільшенню запасів на складах клієнтів. І, незважаючи на низький базовий обсяг відвантажень, її дохід від продажу DRAM зріс на 110% до 39 млн дол. за квартал. Включаючи виробничі послуги, загальний дохід PSMC збільшився на 11,6%.

Що стосується планування виробничих потужностей, то в першому кварталі цього року виробництво Samsung відновилося, досягнувши 80% рівня завантаження після значного скорочення виробництва в IV кварталі 2023 року. Очікується, що попит значно зросте у другому півріччі цього року, що призведе до безперервного збільшення виробничих потужностей. SK hynix активно розширює свої потужності з виробництва HBM і поступово збільшує обсяги випуску пластин, особливо з розгортанням масового виробництва HBM3e. Компанія Micron також розігріває свої виробничі потужності, прагнучи збільшити свою частку в технологічному процесі 1beta для продукції HBM, DDR5 та LPDDR5(X), оскільки очікує зближення потужностей завдяки збільшенню кількості сучасного технологічного обладнання.

TrendForce прогнозуючи ситуацію на І кв. 2024 р, відзначає, що наміри щодо подальшого підвищення прибутковості очевидні: прогнозується майже 20% зростання контрактних цін на DRAM, хоча і з невеликим зниженням обсягів поставок у традиційний міжсезонний період.

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