TrendForce: ціни на DRAM зростуть у середньому на 53% у 2024 році

23 июля 2024 г., 9:35

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Останній звіт TrendForce про індустрію пам'яті показує, що в 2024 році очікується значне зростання доходів від DRAM - на 75% завдяки збільшенню попиту на біти, поліпшенню структури попиту і пропозиції, а також зростанню цін на продукти високої вартості, такі як HBM.



Крім того, прогнозується, що доходи галузі продовжать зростати у 2025 році, при цьому очікується, що DRAM збільшиться на 51%, досягнувши рекордно високих показників. Очікується, що це зростання пожвавить капітальні витрати та підвищить попит на сировину, хоча й збільшить ціновий тиск на покупців пам'яті.



За оцінками TrendForce, завдяки зростанню середніх цін на DRAM на 53% у цьому році та на 35% у 2025 році. Дохід по цьому напрямку досягне 90,7 млрд доларів цього року (75% річного приросту) та 136,5 млрд доларів наступного року (51% річного приросту).



TrendForce виділяє чотири ключові фактори, що сприяють зростанню доходів від DRAM: зростання ринку HBM, еволюція поколінь продуктів загальної DRAM, стримані капітальні витрати виробників, що обмежують пропозицію, і відновлення попиту на сервери. Порівняно із загальною DRAM, HBM не лише збільшує попит на біти, але й підвищує середню ціну в галузі. Очікується, що у 2024 році на частку HBM припадатиме 5% поставок бітів DRAM та 20% доходу.



Крім того, проникнення дорогих продуктів, таких як DDR5 і LPDDR5/5X, сприятиме підвищенню середньої ціни в галузі. За оцінками TrendForce, у 2024 році на DDR5 припадатиме 40% поставок серверної оперативної пам'яті DRAM, а в 2025 році ця частка зросте до 60-65%. Очікується, що на LPDDR5/5X припаде 50% і 60% поставок мобільної DRAM-пам'яті в 2024 і 2025 роках відповідно.



TrendForce повідомляє, що завдяки рекордним доходам в індустрії пам'яті виробники матимуть достатній грошовий потік для прискорення інвестицій. Очікується, що капітальні витрати в галузі DRAM збільшаться на 25% в 2025 році, з потенціалом подальшого перегляду в бік збільшення.



Розширення виробництва пам'яті стимулюватиме попит на сировину, таку як кремнієві пластини та хімікати. І навпаки, зростання цін на пам'ять призведе до збільшення вартості електронної продукції. ODM/OEM-компаніям буде складно повністю перекласти ці витрати на роздрібні ціни, що призведе до скорочення маржі прибутку. Таке зростання витрат може також зменшити продажі кінцевих споживачів, що потенційно може призвести до зниження попиту.

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