Трамп підписав указ про готовність до продажу TikTok USA за 14 млрд дол.

Як повідомляє Reuters, президент Дональд Трамп у четвер, 25 вересня 2025 року, підписав виконавчий указ, який декларує готовність плану продажу американських операцій TikTok консорціуму інвесторів. Зазначається, що це має вирішити всі вимоги національної безпеки, викладені у законі 2024 року.

Віцепрезидент Дж. Д. Венс (JD Vance) вперше озвучив оцінку вартості нової американської компанії, заявивши, що вона складе близько 14 млрд дол. Цей указ відтерміновує примусове виконання закону, який вимагає від китайських власників ByteDance продати додаток, до 16 грудня, надаючи час для завершення всіх юридичних та інвестиційних процедур.

Затримка була необхідна на тлі спроб відокремити активи TikTok у США від глобальної платформи, залучити американських та інших інвесторів та отримати схвалення китайського уряду. Дж. Д. Венс повідомив, що хоча з боку Китаю був певний «опір», головною метою було забезпечення продовження роботи TikTok при одночасному захисті конфіденційності даних 170 мільйонів американських користувачів, як того вимагає закон. Трамп заявив, що особисто обговорював це питання з президентом Китаю Сі Цзіньпіном, і отримав згоду на реалізацію угоди. Він також підкреслив, що нова компанія буде «повністю керуватися американцями», а до складу інвесторів увійдуть такі відомі особистості, як Майкл Делл (Michael Dell), Руперт Мердок (Rupert Murdoch) та «чотири або п’ять абсолютно світового класу інвесторів».

Цікаво, що Білий дім не надав подробиць щодо того, як саме була розрахована оцінка у 14 млрд дол. Для порівняння, материнська компанія TikTok, ByteDance, оцінює себе у 330 млрд дол. Трамп, який раніше публічно підтримав додаток, оскільки вважає, що він допоміг йому перемогти на виборах минулого року, та має на ньому 15 мільйонів підписників, підкреслює важливість збереження функціональності платформи. Водночас, республіканці в Палаті представників, зокрема Бретт Гатрі (Brett Guthrie) та Річард Хадсон (Richard Hudson), висловили бажання побачити деталі угоди, щоб «забезпечити повний розрив із впливом та наглядом груп, пов'язаних з Комуністичною партією Китаю (КПК)». Таким чином, процес продажу вступив у фінальну фазу, але його остаточне завершення вимагатиме детальної перевірки з боку законодавців.

