Трафик в мобильных сетях за десятилетие вырос в 300 раз

2 декабря 2021 г., 12:59

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Компания Ericsson представила десятый, юбилейный, выпуск своего ежегодного отчета, посвященного основным тенденциям развития отрасли телекоммуникаций.

В исследовании Ericsson Mobility Report приводится статистика за последние 10 лет и прогноз развития отрасли на период до 2027 года. Примечательно, что за прошедшие 10 лет трафик данных в сетях сотовой связи вырос почти в 300 раз. Это и не удивительно, если в эпоху Edge мы только пытались выходить в онлайн, то с приходом LTE обычной практикой стали видеозвонки и просмотр качественного видео.

Аналитики Ericsson отмечают, что сети пятого поколения станут самой быстро развивающейся технологией в истории мобильной связи – к концу 2021 года в сетях 5G будет 660 млн подключений. Основные драйверы роста – высокий спрос на услуги в Китае и Северной Америке, частично подогреваемый снижением цен на 5G-устройства. В частности, за третий квартал 2021 года появилось 98 млн новых 5G-подключений и 48 млн новых подключений в сетях 4G. В результате быстрого развития к концу 2021 г в зоне действия сетей 5G будут жить 2 млрд человек.

В 2027 г в зоне действия сетей 5G будет располагаться примерно 75% мирового населения — на связь пятого поколения будет приходиться порядка 50% мобильных подключений и 62% мирового трафика смартфонов.

Начиная с 2011 года к мобильным сетям по всему миру были подключены 5,5 млрд смартфонов. Это произошло благодаря распространению технологии 4G LTE - всего за этот период представлено более 20 тыс. различных 4G-устройств. Технологии 5G развиваются быстрее связи предыдущего поколения - на 5G-смартфоны приходится 23% мировых продаж по сравнению с долей всего в 8% у 4G-устройств на аналогичном этапе жизненного цикла.

Смартфоны вносят большой вклад в стремительный рост мобильного трафика, который в третьем квартале 2021 г вырос на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С учетом сетей фиксировано-беспроводного доступа (FWA) общемировой трафик в третьем квартале 2021 г составил 78 ЭБ в месяц, прогнозируемый объем к концу 2027 года - 370 ЭБ в месяц.

Также отмечается, что активно развивается интернет вещей, который вносит существенный вклад в трафик. Самый большой сегмент IoT - устройства, подключенные к широкополосному интернету. К концу 2021 г в этом сегменте доля широкополосного интернета составит 47%, доля 2G/3G – 37%, а доля технологий массового IoT (Massive IoT) – 16%.

Стоит напомнить, что технологии массового интернета вещей, такие как NB-IoT и Cat-M1, необходимы для сценариев, требующих подключения множества простых недорогих устройств. Они долго работают на одном заряде батареи и не требуют высокой пропускной способности.

В частности, технологии массового интернета вещей применяются в носимых медицинских устройствах, для логистических целей и отслеживания перемещения товаров в рамках умного производства, а также для мониторинга состояния окружающей среды и передачи показаний умных счетчиков. Технологии Massive IoT в ближайшие годы получат широкое распространение по всему миру - на ее долю будет приходиться 51% IoT-подключений в 2027 г.

Тема 5G регулярно поднимается во встречах с украинскими мобильными операторами. Но пока в коммерческое внедрение в нашей стране этой технологии находится на горизонте. Я обязательно вернусь к этой теме в ближайшее время.

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