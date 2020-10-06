TP-Link TL-SG2428P — новый 24-портовый коммутатор с облачным управлением

6 октября 2020 г., 12:15

Компания TP-Link объявила о доступности 24-портового коммутатора TL-SG2428P с поддержкой PoE+, в котором реализовано удаленное управление с помощью фирменной облачной платформы TP-Link Omada SDN. Она позволяет системным администраторам эффективно управлять подключенным к Omada устройствам из любой точки планеты. Omada поможет создать легко масштабируемую сеть, управляемую из единого интерфейса. Такое решение нацелено на использование в офисе, сферах гостеприимства, образования и розничной торговли. Также стоит отметить наличие 24 гигабитных портов PoE+ с общим бюджетом 250 Вт, 4 интерфейсов SFP и функции защиты.

Рекомендованная розничная цена TP-Link TL-SG2428P составляет 7699 грн.

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