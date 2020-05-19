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TP-Link представила в Украине флагманскую Wi-Fi Mesh-систему Deco M9 Plus

19 мая 2020 г., 15:15
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TP-Link представила в Украине флагманскую Wi-Fi Mesh-систему Deco M9 Plus

Компания TP-Link объявила о начале продаж в Украине новой флагманской Wi-Fi Mesh-системы Deco M9 Plus по рекомендованной розничной цене 12999 грн для комплекта из трех модулей и 9999 грн для комплекта из двух модулей.

Напомним, что Deco M9 Plus представляет собой состоящую из двух или трех модулей Wi-Fi Mesh-система, которая призвана обеспечить стабильное и высокоскоростной подключение к Wi-Fi сети и избавиться от «мертвых зон».

Комплект Deco M9 Plus поможет создать единую домашнюю сеть с одним именем, в которой подключенные устройства будут автоматически переключатся между модулями. Заявлено, что это решение обеспечивает соединение с общей скоростью до 2134 Мбит/с. Оно поддерживает стандарт 802.11ac и может работать на трех частотах: одной несущей 2,4 ГГц (скорость до 400 Мбит/c) и двух несущих в районе 5 ГГц (скорость до 867 Мбит/c на каждой).

Сообщается, что новинка обеспечивает одновременное подключение для более чем 100 устройств, поэтому рекомендуется для частного дома, большой квартиры и даже для офиса небольшой компании. Для передачи данных технология TP-Link Mesh выбирает наилучший канал и частотный диапазон, гарантируя стабильное Wi-Fi соединение в любой точке покрытия.

С помощью Deco M9 Plus можно избавиться от «мертвых зон»: для этого нужно разместить второй или третий модуль на участках со слабым Wi-Fi сигналом. Заявлено, что комплект Deco M9 Plus обеспечивает Wi-Fi покрытие на площади до 600 квадратных метров при использовании 3-модульного комплекта и до 418 квадратных метров при использовании 2-модульного комплекта. Адаптивная маршрутизация позволяет минимизировать задержку Wi-Fi сигнала, а функция восстановления отвечает за сохранение соединения даже в том случае, если один из модулей будет отключен. Deco M9 Plus настраивается с помощью фирменного приложения TP-Link Deco, которое устанавливается также на смартфон или планшет.

Пакет безопасности TP-Link HomeCare призван защитить каждое подключенное устройство по счет использования обновляемого антивируса от Trend Micro. А функция родительского контроля поможет установить ограничения на использование сети и заблокировать вредоносный контент, создавая уникальные профили для каждого члена семьи.

Deco M9 Plus может работать как концентратор для умного дома и объединить все устройства в одном простом приложении. В частности, Mesh-система совместима с умными Wi-Fi устройствами TP-Link, GE, Kwikset, обеспечивая взаимодействие между лампами, сенсорами, замками, Wi-Fi камерами и т.д.


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