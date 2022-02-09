TP-Link почала постачання світлодіодної стрічки з Wi-Fi-управлінням

9 февраля 2022 г., 15:35

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За заявою компанії TP-Link, в Україні почато продажі нового пристрою для розумного будинку – світлодіодної Wi-Fi стрічки TP-Link Tapo L900-5. Ця модель відрізняється додатковим терміном служби, дозволяє міняти колір освітлення і його яскравість, а також може управлятися трьома різними способами – за допомогою фірмового додатка Tapo, апаратного контролера, що йде в комплекті, або голосом.



У цієї моделі є можливість зміни кольору та яскравості підсвітки, налаштування розкладу (в цьому випадку світло буде включатися у точно визначений час) і навіть функція «Немає вдома», активація якої створить ілюзію присутності людей для непроханих гостей. В наявності понад 16 мільйонів відтінків світла.



Термін служби світлодіодної стрічки при постійній роботі становить п’ять з половиною років. Вона є стійкою до великої кількості вигинів, усі світлодіоди працюють незалежно одне від одного під низькою напругою і не випромінюють голубе світло.



Tapo L900-5 можна швидко підготувати до роботи. Для цього необхідно дістати стрічку з упаковування, вкоротити і зафіксувати на потрібній поверхні за допомогою клейової основи 3M. Після цього потрібно звантажити на смартфон або планшет додаток Tapo, увімкнути стрічку та виконати вказівки додатку. Окрім додатка можна використати апаратний контролер, що йде в комплекті, або голосове управління через Google Assistant, Apple Home або Amazon Alexa. У разі наявності кількох світлодіодних стрічок, за допомогою додатку Tapo можна обрати індивідуальні параметри для кожного пристрою.



Рекомендована роздрібна ціна TP-Link Tapo L900-5 становить 799 грн.

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